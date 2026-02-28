Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 19:02

Интересный многолетник «устричный лист»: зимостойкий с красивыми пышными кустиками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Непривычный аромат устриц — прямо с грядки. Этот голландский зимостойкий многолетник удивляет не только декоративностью, но и гастрономической изюминкой: его серебристо-голубые листья хрустят и дарят свежий, слегка солоноватый вкус, который особенно хорош в салатах и блюдах из рыбы.

Компактные кустики высотой 15–20 см в открытом грунте и до 25 см в контейнерах формируют аккуратную куртину шириной 30–40 см. Растение эффектно смотрится в кашпо, балконных ящиках, на альпийских горках и в садах пряных трав, создавая стильный «морской» акцент.

Интересный факт: культуру часто называют «устричным листом», и в Европе её используют как натуральную альтернативу морепродуктам в авторской кухне. Листья добавляют в холодные закуски, сливочные соусы и подают к белой рыбе, чтобы подчеркнуть вкус блюда.

Растение способно расти на одном месте в среднем 4–6 лет, сохраняя декоративность при правильном уходе. Отличается хорошей зимостойкостью — выдерживает понижение температуры до −20 °C при лёгком укрытии и хорошем дренировании почвы. Предпочитает солнечные, проветриваемые участки, умеренную влажность и аккуратные подкормки. Регулярная срезка молодых побегов помогает поддерживать пышную форму и стимулирует рост свежей ароматной зелени.

Ранее мы рассказывали о трех необычных комнатных растениях: «журавлиный цветок», «сладкая чаша» и бутылочное дерево.

Проверено редакцией
сады
цветы
многолетники
дачи
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС
На Украине «переименовали» районы в городах России: что известно, реакция
«Мисс Россия — 2022» пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана
«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО
Полыхает весь Ближний Восток: кадры охватившего регион хаоса
Советник аятоллы Хаменеи мог погибнуть при атаке на Иран
Иран предупредил о новых ракетных ударах
Жив или нет аятолла Хаменеи на самом деле? Удары по Ирану 28 февраля
«Войны»: во Франции сделали страшный прогноз после ударов по Ирану
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране
Арабским монархиям предрекли судьбу Сирии в случае войны Ирана с США
Стало известно о новых жертвах при обстреле Ирана
Зеленский отказался называть Трампа своим союзником
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло в разы
Стало известно число жертв ударов Ирана по базам США
«Готовы на все»: раскрыто, откажется ли Иран от обогащения урана
Трамп и Нетаньяху срочно созвонились на фоне ударов по Ирану
Израиль объявил результаты атаки на стратегическую оборону Ирана
Экс-замглавы краевого суда обнищал на 13 млрд рублей
Российские ракеты обрушились на забитый украинскими штурмовиками элеватор
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.