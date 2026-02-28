Интересный многолетник «устричный лист»: зимостойкий с красивыми пышными кустиками

Непривычный аромат устриц — прямо с грядки. Этот голландский зимостойкий многолетник удивляет не только декоративностью, но и гастрономической изюминкой: его серебристо-голубые листья хрустят и дарят свежий, слегка солоноватый вкус, который особенно хорош в салатах и блюдах из рыбы.

Компактные кустики высотой 15–20 см в открытом грунте и до 25 см в контейнерах формируют аккуратную куртину шириной 30–40 см. Растение эффектно смотрится в кашпо, балконных ящиках, на альпийских горках и в садах пряных трав, создавая стильный «морской» акцент.

Интересный факт: культуру часто называют «устричным листом», и в Европе её используют как натуральную альтернативу морепродуктам в авторской кухне. Листья добавляют в холодные закуски, сливочные соусы и подают к белой рыбе, чтобы подчеркнуть вкус блюда.

Растение способно расти на одном месте в среднем 4–6 лет, сохраняя декоративность при правильном уходе. Отличается хорошей зимостойкостью — выдерживает понижение температуры до −20 °C при лёгком укрытии и хорошем дренировании почвы. Предпочитает солнечные, проветриваемые участки, умеренную влажность и аккуратные подкормки. Регулярная срезка молодых побегов помогает поддерживать пышную форму и стимулирует рост свежей ароматной зелени.

