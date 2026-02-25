Зимняя Олимпиада — 2026
Сорняки больше не пробьются: чем засыпать швы плитки, чтобы забыть о траве на годы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждое лето одна и та же проблема — между плитками снова появляется трава, и дорожка выглядит неухоженной. Оказывается, дело не в прополке, а в материале, которым заполнены швы. Есть простой способ надолго избавиться от сорняков без постоянной борьбы.

Обычный песок и цемент быстро разрушаются от дождя и мороза, в щелях скапливается грязь, и сорняки легко прорастают. Намного надёжнее использовать полимерный песок. Его нужно просто засыпать в чистые и сухие швы, распределить щёткой и слегка утрамбовать. Затем поверхность аккуратно проливают водой. После намокания состав твердеет и превращается в плотный слой, который не вымывается и не трескается. Он не пропускает влагу и семена растений, поэтому трава больше не появляется. Дополнительно такая обработка защищает основание плитки от проседания. Сделав это один раз, можно на несколько лет забыть о прополке и наслаждаться аккуратной дорожкой.

Ищете неприхотливое растение с красивым цветением? Обратите внимание на садовую незабудку. Она не только легко приживается в саду и горшках, но и создает впечатляющие пышные кусты с небесно-голубыми цветками, словно мини-облака на клумбе.

