25 февраля 2026 в 14:02

Начальник выложил $26 млн наличкой и раздал их подчиненным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Руководитель китайской компании Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. разложил на корпоративе $26 млн наличными (почти 2 млрд рублей) и разрешил подчиненным забрать столько денег, сколько они смогут унести, сообщает South China Morning Post. На банкете было установлено около 800 столов для 7 тыс. сотрудников.

Китайская компания и ее руководитель стали популярными в социальных сетях на материке благодаря тому, что распределили бонусы в размере 180 млн юаней ($26 млн), — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что деньги разложили на длинных столах. Работники складывали купюры в башни и уносили их в руках. Председатель компании Цуй Пэйцзюнь также пообещал подчиненным дополнительные поощрения и подарки. В социальных сетях его прозвали «начальником, который больше всего любит раздавать деньги».

Ранее депутат Брянской областной думы и зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов назвал порочной вечеринку известной сети обувных магазинов Rendez-Vous в Куршевеле. Он раскритиковал корпоратив компании, который, по данным журналистов, мог обойтись не менее чем в 25 млн рублей.

Китай
компании
работники
деньги
подарки
