21 января 2026 в 14:07

Депутат жестко высказался о корпоративе российской обувной сети в Куршевеле

Депутат Иванов назвал порочной вечеринку обувной сети Rendez-Vous в Куршевеле

Улица горнолыжного курорта Куршевель Улица горнолыжного курорта Куршевель Фото: Валерий Левитин / РИА Новости
Депутат Брянской областной думы и зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов назвал порочной вечеринку известной сети обувных магазинов Rendez-Vous в Куршевеле. В беседе с NEWS.ru он раскритиковал корпоратив компании, который, по данным журналистов, мог обойтись не менее чем в 25 млн рублей. По его словам, это является недопустимым в то время, когда РФ проводит СВО.

Вся страна, все наше общество живет в условиях внешнего давления и мобилизует внутренние силы для преодоления трудностей. Вечеринка Rendez-Vous в Куршевеле — это демонстрация безудержного и бесцельного расточительства. Она вызывает глубокое недоумение и скорбь. Это не просто вопрос личных трат или корпоративной этики. Речь идет о выборе, который делают те, кто разбогател в России: где и как тратить средства, заработанные благодаря труду наших сограждан и доверию отечественного покупателя. Сам факт проведения такого мероприятия в государстве, открыто объявившем нашу страну целью для санкций и враждебных действий, является глубоко порочным, — высказался Иванов.

Он отметил, что миллионы рублей, потраченные в Куршевеле, могли бы стать инвестицией в развитие российских курортных регионов, таких как Крым, Кавказ или Алтай. Депутат добавил, что истинный патриотизм сегодня проявляется в конкретных делах — поддержке отечественной экономики и достойной оплате труда работников.

Переправлять миллионы рублей в экономику недружественных стран, оплачивать их отели, услуги и деликатесы в то самое время, когда эти самые государства стремятся нанести нам ущерб, — это поступок, граничащий с национальным предательством. Каждый рубль, оставленный Rendez-Vous в Куршевеле, работает против России, против наших рабочих мест, против нашего будущего. Истинный патриотизм и гражданская зрелость сегодня проявляются не в громких словах, а в конкретных делах — в развитии производства в России, поддержке отечественных курортов и поставщиков, достойной оплате труда своих работников, — резюмировал Иванов.

Ранее стало известно, что экс-жене миллиардера Александра Лебедева, модели Елене Перминовой потребовалась срочная операция после травмы, полученной во время пресс-тура в Куршевеле. Как сообщила сама пострадавшая, в рамках поездки, организованной брендом Rendez-Vous, звезды катались на лыжах, сноубордах, летали на вертолете, и там модель упала, получив тяжелый вывих плеча.

