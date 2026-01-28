Люксовый бутик временно закрылся в Куршевеле Люксовый бутик Rendez-Vous в Куршевеле закрыли после пожара

Бутик Rendez-Vous в Куршевеле приостановил работу из-за пожара, произошедшего в соседнем отеле Grandes Alpes Hotel 27 января, рассказал ТАСС директор по коммуникациям компании Константин Тютрин. Решение принято в ожидании заключений от правоохранительных и специальных служб.

Инцидент произошел вечером 27 января. Возгорание, по предварительной информации, началось в одном из номеров гостиницы, расположенной неподалеку от бутика. Силам экстренного реагирования удалось локализовать огонь, ситуация взята под контроль. Тюрин сообщил агентству, что помещению самого магазина ущерб не причинен.

Все сотрудники магазина Rendez-Vous находятся в безопасности — это было главным приоритетом с первых минут. Пострадавших среди персонала нет. Помещению бутика Rendez-Vous ущерб не нанесен, — отметил представитель компании.

В настоящее время бренд взаимодействует с управляющей компанией здания и ожидает официальных выводов экспертов для оценки дальнейших действий, добавил директор. Работа бутика возобновится после получения всех необходимых разрешений.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что Следственному комитету стоит проверить сеть магазинов Rendez-Vous после многомиллионного праздника в Куршевеле. По его словам, масштабная вечеринка вызывает подозрения в выводе активов и финансировании экономики враждебных государств.









