В России призвали проверить сеть магазинов обуви после скандала в Куршевеле

Следственному комитету стоит проверить сеть магазинов Rendez-Vous после многомиллионного праздника в Куршевеле, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, масштабная вечеринка вызывает подозрения в выводе активов и финансировании экономики враждебных государств.

Мы наблюдаем не просто безнравственную пирушку, а потенциально опасную схему, требующую пристального внимания правоохранительных органов. Когда бизнес, имеющий многомиллиардные долги перед российскими кредиторами, демонстративно вывозит за рубеж суммы, превышающие прибыль его заграничного филиала, это уже вопрос национальной безопасности. Это вызывает законные подозрения в выводе активов и финансировании экономики враждебных государств. Мы требуем от Следственного комитета и финансовых органов дать правовую оценку этим действиям и проверить каждую операцию на соответствие законам, действующим в наше непростое время, — заявил Иванов.

Ранее директор по коммуникациям Rendez-Vous Константин Тютрин заявил, что обувной бренд не сокращал своим сотрудникам заработную плату. По его словам, фиксированный оклад вырос, а система начисления бонусов изменилась.