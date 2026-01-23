Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 19:39

«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем

В Rendez-Vous опровергли слухи о сокращении зарплат на фоне скандала с Куршевеле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обувной бренд Rendez-Vous не сокращал свои сотрудникам заработную плату, заявил РБК директор по коммуникациям компании Константин Тютрин после шума вокруг пресс-тура в Куршевеле. По его словам, фиксированный оклад вырос, а система начисления бонусов изменилась.

Теперь переменная часть делится на две составляющие: личные продажи консультанта и общий результат магазина. Такой подход позволяет сохранить возможность хорошо зарабатывать на личных результатах и при этом поддерживает командную работу, — подчеркнул Тютрин.

По его словам, целью мероприятия в Куршевеле было построение «более эффективного взаимодействия с партнерами». Тюрин добавил, что компания пригласила на пресс-тур, просвещенный юбилею компании, коллег из России и партнеров бренда.

Накануне стало известно, что российская обувная сеть Rendez-Vous организовала пресс-тур для звезд в честь юбилея компании. Отдых в Куршевеле сопровождался перелетами на частных вертолетах и фотосъемками. В мероприятии приняли участие 14 гостей и порядка 10 сотрудников компании. Мероприятие вызвало волну критики в Сети.

скандалы
бренды
Куршевель
вечеринки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.