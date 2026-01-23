«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем

«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем В Rendez-Vous опровергли слухи о сокращении зарплат на фоне скандала с Куршевеле

Обувной бренд Rendez-Vous не сокращал свои сотрудникам заработную плату, заявил РБК директор по коммуникациям компании Константин Тютрин после шума вокруг пресс-тура в Куршевеле. По его словам, фиксированный оклад вырос, а система начисления бонусов изменилась.

Теперь переменная часть делится на две составляющие: личные продажи консультанта и общий результат магазина. Такой подход позволяет сохранить возможность хорошо зарабатывать на личных результатах и при этом поддерживает командную работу, — подчеркнул Тютрин.

По его словам, целью мероприятия в Куршевеле было построение «более эффективного взаимодействия с партнерами». Тюрин добавил, что компания пригласила на пресс-тур, просвещенный юбилею компании, коллег из России и партнеров бренда.

Накануне стало известно, что российская обувная сеть Rendez-Vous организовала пресс-тур для звезд в честь юбилея компании. Отдых в Куршевеле сопровождался перелетами на частных вертолетах и фотосъемками. В мероприятии приняли участие 14 гостей и порядка 10 сотрудников компании. Мероприятие вызвало волну критики в Сети.