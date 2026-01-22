В Госдуме сравнили тур Rendez-Vous в Куршевеле с «голой вечеринкой» Толмачев: организаторы тура в Куршевеле не сделали выводов из «голой вечеринки»

Обувной бренд Rendez-Vous не сделал выводов из скандала с «голой вечеринкой» и устроил шикарный праздник для инфлюнсеров в Куршевеле, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, подобные события никак не соотносятся с простыми россиянами.

Организаторы праздника в Куршевеле в честь одной обувной сети не сделали выводов из истории с «голой вечеринкой». Зато — или поэтому — они совершили все возможные ошибки, которые можно. Заграница, заоблачный во всех смыслах отель для «инфлюенсеров» — уже только одно это вызвало справедливое возмущение россиян, — подчеркнул парламентарий.

Накануне стало известно, что что российская обувная сеть Rendez-Vous организовала пресс-тур для звезд в честь юбилея компании. Отдых в Куршевеле сопровождался перелетами на частных вертолетах и фотосъемками. В мероприятии приняли участие 14 гостей и порядка 10 сотрудников компании.

Ранее стало известно, что экс-жене миллиардера Александра Лебедева, модели Елене Перминовой, потребовалась срочная операция после травмы, полученной во время пресс-тура в Куршевеле. На отдыхе звезды катались на лыжах, сноубордах, и там модель упала, получив тяжелый вывих плеча.