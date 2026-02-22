Мужчины назвали самый желанный подарок на 23 Февраля Большинство мужчин в России хотели бы получить на 23 Февраля деньги

Большинство российских мужчин мечтают о деньгах в качестве подарка на 23 Февраля (17% опрошенных), передает РИА Новости. При этом данные опроса свидетельствуют, что каждый четвертый мужчина остается не только без желаемого, но и без подарка вообще.

В исследовании приняли участие 1600 человек. Помимо денежных средств, мужчины желают получить в подарок технику и строительные инструменты (7%), а также путешествие (6%). Среди приятных презентов респонденты выделили новый смартфон (5%), парфюмерию, книги или спортивные товары (по 4% каждый).

В действительности самыми популярными подарками являются одежда и аксессуары, такие как носки, белье и футболки. На втором месте по популярности стоят парфюмерия и косметические средства. Лишь каждый 20-й мужчина получает деньги в подарок.

Ранее психолог Евгения Александрова рассказала, что на 23 Февраля мужчинам стоит дарить полезные подарки, соответствующие их хобби и образу жизни. Аксессуары для спорта или вещи для увлечений, могут стать отличным выбором. По словам эксперта, имеет значение не только подарок, но и способ его преподнесения. Поздравление должно проходить в спокойной и теплой атмосфере, чтобы создать момент близости между партнерами.