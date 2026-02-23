Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 февраля 2026 года

Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 февраля 2026 года

23 февраля — 54-й день в григорианском календаре. В России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане 23 февраля справляют День защитника Отечества. Однако это далеко не единственный праздник, приходящийся на эту дату. Рассказываем, какие церковные и народные поверья связаны с 23-м днем февраля, почему стоит держаться в стороне от лесов и не забываем про именинников.

23 Февраля — праздник защитников Отечества

Для жителей СНГ 23 Февраля — праздник защитников Отечества: военнослужащих, участвующих в охране и обороне государства, и ветеранов обоих полов. В России он отмечается с 1995 года. Однако его история уходит корнями к началу XX века. В 1922 году в РСФСР 23 Февраля стало именоваться Днем Красной армии. Праздник приурочили к годовщине побед Красной армии над войсками Второго рейха под Псковом и Нарвой.

Позже праздник 23 Февраля несколько раз менял название, однако его значение оставалось прежним: в этот день отдавали дань уважения военнослужащим. В 1946 году праздник начали именовать Днем Советской армии и Военно-морского флота. А спустя полвека дату внесли в список дней воинской славы России. 23 Февраля превратилось в День защитника Отечества.

Сегодня значение 23 Февраля, праздника защитников Отечества, несколько размылось. Наравне с военнослужащими поздравляют всех мужчин в принципе — тех, кто считается защитниками родных и близких. Дети вручают подарки отцам и дедушкам, женщины — мужьям и возлюбленным.

23 Февраля, в День защитника Отечества, проводятся торжественные мероприятия. Военнослужащим вручают государственные награды. У мемориалов возлагают цветы и венки. В школах устраивают воспитательные классные часы. Празднование не обходится и без концертов с салютами.

23 Февраля — праздник защитников Отечества Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

23 февраля — День иконы Божией Матери «Огневидная»

Для православных христиан 23 февраля — День иконы Божией Матери «Огневидная». Сведений об обстоятельствах явления образа почти не осталось. Известно лишь, что его история отсчитывается с конца VI века.

На этой иконе Божия Матерь изображается в красном одеянии. Оно имеет сразу два символических значения. Во-первых, алый цвет напоминает о жертве Иисуса Христа. Во-вторых, красный — это цвет очищающего огня. Отсюда и название иконы — «Огневидная», почитаемой как чудотворная.

Верующие обращаются к Заступнице с молитвами об очищении духа и тела, помощи в делах, сохранении здоровья и исцелении. Женщины молят Богородицу о рождении детей или их благополучии. Наконец, на праздник 23 Февраля Божию Матерь просят о прекращении войн и воцарении мира.

23 февраля 2026 года — День иконы Божией Матери «Огневидная» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прохор Весновей — народный праздник 23 февраля

Говоря о том, какой праздник отмечают 23 февраля, нельзя не обратиться к народным поверьям. На эту дату приходится день поминовения чудотворца Прохора Печерского, также известного как Прохор Весновей. Святой, жизнь которого пришлась на XI–XII века, не раз спасал прихожан от голода: он готовил сладкий хлеб из горькой лебеды и превращал золу в соль.

Чудотворец получил прозвище Весновей, потому что 23 февраля ощущается скорый приход весны. Морозы отступают, птицы поют громче, воздух становится влажным. Чтобы привлечь тепло и хорошую погоду, жители деревень и сел разжигают костры и готовят пироги с капустой, символизирующие плодородие.

На Прохора Весновея не принято заниматься тяжелой работой: считается, что никакое дело в этот день не заладится. Вместо этого стоит уделить время душе, помолиться о мире и благополучии. А еще это подходящее время для того, чтобы заняться здоровьем. Любое лечение, начатое на Прохора, вскоре принесет результаты.

Согласно поверью, 23 февраля стоит держаться подальше от водоемов и лесов. В День Прохора Весновея духи охотятся на людей, которые не верят в Бога и не каются в грехах. Поэтому в народе считалось, что тех, кто заблудился, утонул или пропал без вести на Прохора, забрали нечистые силы.

Праздник 23 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 23 февраля

Как и все народные праздники, День Прохора Весновея оброс приметами. Большинство из них связаны с погодой:

снег обрушивается с крыш — урожай будет щедрым;

вороны сидят на верхушках деревьев и чистят перья перед снегопадом;

если на Прохора выдался мороз, урожай будет скудным;

дым поднимается вверх столбом — к морозу;

начавшийся снегопад предвещает скорое потепление;

мокрый снег налип на ветви деревьев — перед приходом тепла;

неожиданно потеплело — значит, зима уйдет нескоро.

На Весновея стоит быть осторожнее с деньгами. Нельзя пересчитывать мелочь и звенеть монетами. Все это грозит финансовыми проблемами. Равным счетом не рекомендуется давать в долг, причем не только деньги, но и хлеб с солью. Это также может привести к бедности. А еще, согласно поверьям, 23 февраля нельзя:

врать, даже слегка преувеличивать, — это грозит несчастьями;

бояться, а то весь год пройдет в страхе;

впускать в дом незнакомых женщин: они уведут из семьи счастье;

дарить мужчинам ножи, часы и носки — символы разрыва и разлуки;

есть рыбу и морепродукты — они притянут проблемы со здоровьем;

рассказывать чужим людям о семейной жизни, это чревато ссорами с родными;

справлять свадьбы: брак будет недолгим.

Чтобы не нарушить многочисленные запреты, стоит уделить внимание семье и дому. Выходной день 23 февраля 2026 года можно провести в окружении семьи либо за бытовыми делами. Это подходящая пора, для того чтобы разобрать залежи книг и вещей, устроить уборку, привести в порядок рабочее место.

23 февраля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие события произошли 23 февраля

Мы поговорили о том, какой праздник отмечают 23 февраля. Теперь стоит уделить внимание событиям, связанным с этой датой. Обратимся к страницам истории:

1893 — Рудольф Дизель запатентовал дизельный двигатель;

1941 — получен тяжелый высокотоксичный металл плутоний;

1947 — основана ИСО, международная организация, отвечающая за выпуск стандартов;

1992 — в Москве разогнан митинг протестующих против ельцинских реформ;

1993 — создан язык программирования Ruby.

На 23 февраля пришелся День рождения художника Казимира Малевича, философа Карла Ясперса, режиссера Виктора Флеминга, поэта и участника ВОВ Яна Сатуновского, патриарха Алексия II, народного артиста СССР Олега Янковского, актрис Эмили Блант и Дакоты Фаннинг.

Именины 23 февраля

В День защитника Отечества и на Прохора Весновея отмечают именины:

В 2026 году 23 февраля приходится на понедельник. Значит, россиян ждет один дополнительный выходной. Стоит провести его за работой по дому и приготовлением капустных пирогов. А если в вашей семье есть военнослужащие, как мужчины, так и женщины, то не забудьте поздравить их с праздником.

Ранее мы рассказывали, какие приспособления для чистки снега бывают и как их правильно выбрать.