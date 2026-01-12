Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 15:33

Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу

Прохор Шаляпин назвал современный сленг целым искусством

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Прохор Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей назвал сленг зумеров целым искусством. По его признанию, он всегда старается оставаться в тренде и поддерживать контакт с молодым поколением.

Современный сленг зумеров — это целое искусство. Я уже выучил некоторые топовые фразы, которые мне позволяют оставаться с молодым поколением на одной волне. Например, распиаренное уже слово «кринж» — его даже моя мама знает, а вот слова «альтушка», «тянка» и подобные — это уже для более продвинутого уровня, — рассказал Шаляпин.

Шоумен отметил, что он активно сотрудничает с блогерами-зумерами. Шаляпин добавил, что среди его знакомых женщин, возраст которых превышает 70 лет, есть те, кто отлично владеет современным сленгом. Певец намерен «догнать их» в этом.

Ранее Шаляпин признался, что, несмотря на свои 42 года, чувствует себя молодым — максимум на 25 лет. По его словам, он победил старость и собирается дожить до 100-летнего юбилея.

