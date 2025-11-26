«Доживу до 100 лет»: Шаляпин рассказал о своем самочувствии Шаляпин заявил, что после 40 лет жизнь только начинается

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что, несмотря на свои 42 года, чувствует себя максимум на 25 лет. По его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, он победил старость и собирается дожить до 100-летнего юбилея.

Да, мне 42, но чувствую себя на 20–25 лет. В юности мне казалось, что в 40 люди уходят на заслуженный отдых и получают пенсию, а сейчас осознаю, что после 40 жизнь и в самом деле только начинается. <…> А с таким темпом, как у меня, я доживу до 100 лет! — заключил артист.

Артисту 26 ноября исполнилось 42 года. Он признался, что не боится стареть, потому что благодаря косметологии можно поддерживать свою молодость.

Ранее Шаляпин заявил, что его гонорар за один выпуск программы «Пусть говорят», транслируемой на Первом канале, составлял от 50 до 100 тыс. рублей. По его словам, данная сумма является незначительной.

До этого продюсер Павел Рудченко предположил, что критики творчества Шаляпина неправомерно призывают к его «отмене» из-за пропаганды праздной жизни. По его мнению, артист стал известен именно благодаря своему уникальному поведению, которое выходит за общепринятые рамки.