День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:28

«Доживу до 100 лет»: Шаляпин рассказал о своем самочувствии

Шаляпин заявил, что после 40 лет жизнь только начинается

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что, несмотря на свои 42 года, чувствует себя максимум на 25 лет. По его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, он победил старость и собирается дожить до 100-летнего юбилея.

Да, мне 42, но чувствую себя на 20–25 лет. В юности мне казалось, что в 40 люди уходят на заслуженный отдых и получают пенсию, а сейчас осознаю, что после 40 жизнь и в самом деле только начинается. <…> А с таким темпом, как у меня, я доживу до 100 лет! заключил артист.

Артисту 26 ноября исполнилось 42 года. Он признался, что не боится стареть, потому что благодаря косметологии можно поддерживать свою молодость.

Ранее Шаляпин заявил, что его гонорар за один выпуск программы «Пусть говорят», транслируемой на Первом канале, составлял от 50 до 100 тыс. рублей. По его словам, данная сумма является незначительной.

До этого продюсер Павел Рудченко предположил, что критики творчества Шаляпина неправомерно призывают к его «отмене» из-за пропаганды праздной жизни. По его мнению, артист стал известен именно благодаря своему уникальному поведению, которое выходит за общепринятые рамки.

Прохор Шаляпин
певцы
Россия
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника
Военные устроили госпереворот в африканской стране
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.