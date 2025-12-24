Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 08:05

Назван российский певец, выпустивший самый интересный альбом в 2025 году

Музкритик Бабичев: альбом Билана Vector V стал самым интересным в 2025 году

Дима Билан Дима Билан Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Альбом певца Димы Билана Vector V оказался самым интересным релизом 2025 года, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, новая работа исполнителя отсылает к пику его популярности в 2000-х годах.

У заслуженного артиста России Билана много альбомов, но среди них особенно выделяется Vector V, вышедший в 2025 году. Большинство любит хиты певца, записанные в нулевые, например «Время-река» — третий студийный альбом Билана. В том же [2006] году состоялся его первый триумф на Евровидении, где артист занял второе место с песней Never Let You Go. Vector V записан в качестве «привета» тому периоду творчества музыканта. С одной стороны, Билану еще рано подводить итоги, а с другой — он именно в том возрасте, когда можно поностальгировать, вспомнить себя формата 20-летней давности, — поделился Бабичев.

Ранее сообщалось, что группа «Ленинград» и народный артист России Филипп Киркоров стали лидерами по заработкам на новогодних корпоративах. «Ленинград» получает от 20 млн рублей за выступление, а Киркоров — не менее 12 млн. Также в праздники востребованы певица Полина Гагарина и Дима Билан.

певцы
Дима Билан
песни
шоу-бизнес
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
