Составлен список артистов с самыми дорогими новогодними прайсами «Ленинград» и Киркоров возглавили рейтинг самых дорогих артистов на Новый год

Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров возглавили рейтинг артистов с самыми высокими гонорарами за выступления на новогодних корпоративах, сообщили ТАСС представители ведущих ивент-агентств. Так, «Ленинград» берет за концерт от 20 млн рублей, а выступление Киркорова оценивается минимум в 12 млн рублей.

В топе также Григорий Лепс — от 10 млн, Леонид Агутин — от 8 млн и Любовь Успенская — от 5 млн. Кроме того, востребованными в эти праздники стали Татьяна Буланова, «Дискотека Авария», Полина Гагарина, Дима Билан и другие. Итоговая стоимость выступления зависит от даты, формата мероприятия и места проведения. Топовых артистов бронируют за 6–12 месяцев до события.

До этого появилась информация, что имя народной артистки РФ Ларисы Долиной исчезло из списка участников концерта, посвященного 90-летию актрисы Людмилы Гурченко. Организаторы мероприятия сообщили, что изменения связаны с его переносом.

Ранее дизайнер Светлана Власова рассказала, что Киркоров мог потратить на новогодний декор своего дома до 5 млн рублей. Специалист детально разобрала расходы артиста на елку, лапник и коллекционные украшения.