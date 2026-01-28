Путин раскрыл цели блокады Ленинграда нацистами

Блокада Ленинграда является преступлением, связанным с уничтожением целого населенного пункта, и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой. По словам политика, которые приводит пресс-служба Кремля, не случайно день полного освобождения города и дата Международного дня памяти жертв холокоста совпадают.

Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город — конечно, это тоже преступление против человечности. Совершенно очевидная вещь, — подчеркнул Путин.

Ранее российский президент сообщил о важности сохранения памяти о трагедии холокоста, связывая ее с преступлениями нацизма на территории СССР. Он также напомнил о масштабах потерь среди советского еврейства в годы Великой Отечественной войны. В своем выступлении Путин отметил, что Дню памяти жертв холокоста в России уделяется особое внимание.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что холокост является одним из самых трагических событий XX века. По ее словам, Москва не позволит забыть эти ужасающие события.