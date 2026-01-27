Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:01

«Беспримерная жестокость»: Захарова призвала не забывать о холокосте

Захарова заявила, что Россия всеми силами пытается не допустить нового холокоста

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Холокост является одним из самых трагических событий XX века, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, Москва не позволит забыть эти ужасающие события. Дипломат подчеркнула, что Россия сделает все возможное, чтобы подобные преступления никогда не повторились.

Холокост — массовое уничтожение евреев и представителей других меньшинств — одно из самых трагических событий XX века — навсегда останется в летописи человечества как беспримерная по своей жестокости попытка воплотить на практике принципы человеконенавистнической идеологии, — заявила Захарова.

Она добавила, что в 2005 году резолюция Генеральной Ассамблеи ООН сделала 27 января Международным днем памяти жертв холокоста. Захарова напомнила, что Россия была одним из инициаторов принятия документа.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что историческая ответственность страны за холокост неизменна. Он отметил, что Берлин выступает против антисемитизма, и добавил, что такое больше никогда не должно повториться.

