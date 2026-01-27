Мерц напомнил об ответственности Германии за холокост Мерц: в Германии нет места антисемитизму

Историческая ответственность Германии за холокост неизменна, заявил в соцсети X канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он отметил, что Берлин выступает против антисемитизма, и добавил, что такое больше никогда не должно повториться.

Наша историческая ответственность остается неизменной: антисемитизму нет места в Германии, — написал Мерц.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не забудет преступлений нацистов, конец которым положила Красная Армия. Он отметил, что память об этом будет содействовать консолидации усилий против ксенофобии, русофобии и антисемитизма.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что правду о холокосте необходимо защищать и делать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись. По его словам, история свидетельствует о том, что виновные в геноциде неизбежно несут ответственность, как это было на Нюрнбергском процессе.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ правительства Германии предоставить выплаты всем блокадникам шокирует. Дипломат указала, что ФРГ десятилетиями выплачивает пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха.