Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста

Россия не забудет преступлений нацистов, конец которым положила армия СССР, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста. Он добавил, что память об этом будет содействовать консолидации усилий против ксенофобии, русофобии и антисемитизма.

Мы никогда не забудем об этих чудовищных преступлениях, конец которым положила советская Красная армия. Преклоняемся перед героизмом ее бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, — говорится в сообщении.

Ранее директор израильского мемориального центра «Яд Вашем» Дани Даян отказался от выступления президента Украины Владимира Зеленского в учреждении. Он напомнил, что в период холокоста среди украинцев были не только жертвы, но и соучастники, а иногда главные исполнители преступлений, поэтому «Яд Вашем», посвященный памяти жертв, должен сохранять свою направленность.