Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 12:29

Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста

Путин: Россия не забудет преступлений, конец которым положила армия СССР

Территория нацистского концентрационного лагеря Майданек после освобождения бойцами 1-ого Белорусского фронта Красной армии. Гора из человеческих костей и пепла расстрелянных и сожженных заключенных лагеря смерти Территория нацистского концентрационного лагеря Майданек после освобождения бойцами 1-ого Белорусского фронта Красной армии. Гора из человеческих костей и пепла расстрелянных и сожженных заключенных лагеря смерти Фото: Виктор Темин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Россия не забудет преступлений нацистов, конец которым положила армия СССР, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста. Он добавил, что память об этом будет содействовать консолидации усилий против ксенофобии, русофобии и антисемитизма.

Мы никогда не забудем об этих чудовищных преступлениях, конец которым положила советская Красная армия. Преклоняемся перед героизмом ее бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, — говорится в сообщении.

Ранее директор израильского мемориального центра «Яд Вашем» Дани Даян отказался от выступления президента Украины Владимира Зеленского в учреждении. Он напомнил, что в период холокоста среди украинцев были не только жертвы, но и соучастники, а иногда главные исполнители преступлений, поэтому «Яд Вашем», посвященный памяти жертв, должен сохранять свою направленность.

Владимир Путин
Россия
армия
холокост
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подрыв набитого дронами ВСУ грузовика под Сумами попал на видео
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой с горя устроил тусовку в Испании
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.