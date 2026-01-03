Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:44

Зеленскому не дали выступить на мемориале жертвам Холокоста

Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в речи из-за роли украинцев в Холокосте

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Директор израильского мемориального центра «Яд Вашем» Дани Даян отказался от выступления президента Украины Владимира Зеленского в учреждении, передает ТАСС. Он напомнил, что в период Холокоста среди украинцев были не только жертвы, но и соучастники, а иногда главные исполнители преступлений, поэтому «Яд Вашем», посвященный памяти жертв, должен сохранять свою направленность.

Среди украинцев были также соучастники, а в некоторых случаях и главные преступники. Поэтому было правильно отказать Зеленскому. «Яд Вашем» посвящен памяти жертв Холокоста. Так это и должно остаться, — сказал директор мемориала.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что годы руководства президента Украины, стремящегося возродить нацизм, войдут в историю государства как темная глава. По его словам, политика украинских властей характеризуется жестокостью по отношению к собственному населению.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что международный судебный процесс над Зеленским может состояться лишь после официального признания мировым сообществом факта геноцида населения Донбасса со стороны Украины. По его мнению, данная перспектива вполне реальна, поскольку все нужные документы уже переданы в соответствующий орган ООН.

Владимир Зеленский
Холокост
выступления
мемориалы
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Легенда Голливуда рискует остаться на улице из-за большого долга
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.