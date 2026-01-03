Зеленскому не дали выступить на мемориале жертвам Холокоста Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в речи из-за роли украинцев в Холокосте

Директор израильского мемориального центра «Яд Вашем» Дани Даян отказался от выступления президента Украины Владимира Зеленского в учреждении, передает ТАСС. Он напомнил, что в период Холокоста среди украинцев были не только жертвы, но и соучастники, а иногда главные исполнители преступлений, поэтому «Яд Вашем», посвященный памяти жертв, должен сохранять свою направленность.

Среди украинцев были также соучастники, а в некоторых случаях и главные преступники. Поэтому было правильно отказать Зеленскому. «Яд Вашем» посвящен памяти жертв Холокоста. Так это и должно остаться, — сказал директор мемориала.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что годы руководства президента Украины, стремящегося возродить нацизм, войдут в историю государства как темная глава. По его словам, политика украинских властей характеризуется жестокостью по отношению к собственному населению.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что международный судебный процесс над Зеленским может состояться лишь после официального признания мировым сообществом факта геноцида населения Донбасса со стороны Украины. По его мнению, данная перспектива вполне реальна, поскольку все нужные документы уже переданы в соответствующий орган ООН.