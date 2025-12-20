Новый год-2026
20 декабря 2025 в 16:40

В МИД сообщили о сроках «Нюрнбергского процесса» над Зеленским

Мирошник: суд над Зеленским возможен после признания ООН факта геноцида Донбасса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
Международный суд над президентом Украины Владимиром Зеленским возможен только после того, как на международном уровне будет признан факт геноцида жителей Донбасса Украиной, заявил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Поскольку в международный суд ООН направлены все необходимые соответствующие документы, то это вполне реальная перспектива, считает собеседник.

В 2022 году Украина подала иск, обвиняя нас в геноциде и неправомерности начала СВО. В ходе судебных действий, во-первых, суд ООН отмел все обвинения со стороны Киева. Российской стороне было дано время на подготовку материалов, доказывающих, что Украина реализовывала геноцид на этих территориях (в Донбассе. — NEWS.ru), — сообщил Мирошник.

Он уточнил, что на днях более 10 тысяч страниц документов было передано российской стороной в суд ООН. Теперь эти материалы внимательно изучат в Организации Объединенных Наций и, вероятно, будут вынуждены подтвердить факты истязаний русскоязычного населения Донбасса, отметил посол по особым поручениям МИД РФ.

Если подтвердится, что в Донбассе Украина издевалась над своим же населением, преследуя по этническим, языковым, политическим и религиозным признакам, то вслед за этим станут возможны трибуналы и суд, который должен дать правовую оценку действиям персонажей украинской политики и системы в целом, в том числе Зеленскому, — резюмировал собеседник.

Ранее Мирошник сообщил, что Зеленский, Буданов, Сырский и еще 38 лиц украинской политики внесены в обвинительные списки генеральной прокуратуры России. Он добавил, что в список входят не только действующие политические фигуры, но и те, кто формировал украинскую политику с 2014 года.

Кроме того, по его словам, командование ВСУ пытается создать «килл-зону» на границе с Россией в Курской, Белгородской и Брянской областях. По его словам, российские подразделения делают все, чтобы этого не допустить.

