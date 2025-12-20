В МИД сообщили о сроках «Нюрнбергского процесса» над Зеленским Мирошник: суд над Зеленским возможен после признания ООН факта геноцида Донбасса

Международный суд над президентом Украины Владимиром Зеленским возможен только после того, как на международном уровне будет признан факт геноцида жителей Донбасса Украиной, заявил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Поскольку в международный суд ООН направлены все необходимые соответствующие документы, то это вполне реальная перспектива, считает собеседник.

В 2022 году Украина подала иск, обвиняя нас в геноциде и неправомерности начала СВО. В ходе судебных действий, во-первых, суд ООН отмел все обвинения со стороны Киева. Российской стороне было дано время на подготовку материалов, доказывающих, что Украина реализовывала геноцид на этих территориях (в Донбассе. — NEWS.ru), — сообщил Мирошник.

Он уточнил, что на днях более 10 тысяч страниц документов было передано российской стороной в суд ООН. Теперь эти материалы внимательно изучат в Организации Объединенных Наций и, вероятно, будут вынуждены подтвердить факты истязаний русскоязычного населения Донбасса, отметил посол по особым поручениям МИД РФ.

Если подтвердится, что в Донбассе Украина издевалась над своим же населением, преследуя по этническим, языковым, политическим и религиозным признакам, то вслед за этим станут возможны трибуналы и суд, который должен дать правовую оценку действиям персонажей украинской политики и системы в целом, в том числе Зеленскому, — резюмировал собеседник.

Ранее Мирошник сообщил, что Зеленский, Буданов, Сырский и еще 38 лиц украинской политики внесены в обвинительные списки генеральной прокуратуры России. Он добавил, что в список входят не только действующие политические фигуры, но и те, кто формировал украинскую политику с 2014 года.

Кроме того, по его словам, командование ВСУ пытается создать «килл-зону» на границе с Россией в Курской, Белгородской и Брянской областях. По его словам, российские подразделения делают все, чтобы этого не допустить.