20 декабря 2025 в 14:03

В МИД сообщили о попытках ВСУ создать «зону убийств» в Курском приграничье

Мирошник: Украина до сих пор пытается создать на приграничье «килл-зону»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Командование ВСУ пытается создать «килл-зону» на границе с Россией в Курской, Белгородской и Брянской областях, заявил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, российские подразделения делают все, чтобы этого не допустить, но вопрос о сроках восстановления разрушенных ВСУ населенных пунктов Курского приграничья пока остается открытым.

Украина старается создать в приграничье, как они называют, «килл-зону». То есть зону убийства. Летит огромное количество беспилотников, постоянные обстрелы, — отметил собеседник.

Ранее Мирошник сообщил, что изнасиловавший в Курской области местную жительницу и впоследствии взятый в плен военнослужащий ВСУ по фамилии Пабрисенко на допросе заявил, что «давно не имел отношений с женщинами». Мирошник добавил, что Пабрисенко не выглядел человеком, который раскаивается в совершенных действиях.

Также он озвучил список лиц украинской политики, обвиняемых генеральной прокуратурой России в совершении преступлений против русскоязычного населения. В этот документ попали Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Александр Сырский и еще 38 человек — не только действующие политические фигуры, но и те, кто формировал украинскую политику с 2014 года.

