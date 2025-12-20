Новый год-2026
20 декабря 2025 в 13:22

«Решил компенсировать»: боец ВСУ о насилии над жительницей Курской области

Солдат ВСУ объяснил изнасилование женщины длительным отсутствием интимной жизни

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Изнасиловавший в Курской области местную жительницу и впоследствии взятый в плен военнослужащий ВСУ по фамилии Пабрисенко на допросе заявил, что «давно не имел отношений с женщинами», рассказал в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что Пабрисенко не выглядел человеком, который раскаивается в совершенных действиях.

Пабрисенко вел себя на допросе достаточно спокойно. На вопрос о мотивах изнасилования отвечал, что «давно не было общения с женщинами, решил таким образом компенсировать». Я не увидел никакого раскаяния и угрызений совести, — отметил Мирошник.

Собеседник уточнил, что людей с аналогичных поведением среди военнослужащих ВСУ очень много. В СК РФ возбуждено более 600 уголовных дел против военных, которые попали в плен на Курском приграничье. Все они обвиняются по так называемым тяжелым статьям — терроризм, изнасилования, убийства, мародерство.

Ранее стало известно, что член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил доклад Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ. По его словам, с 2022 года собрано более 700 свидетельств преступлений ВСУ от российских военнослужащих.

Кроме того, совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека направил в международные инстанции материалы о преступлениях ВСУ против военных и мирного населения. В них вошли факты нарушений норм международного права в ДНР, ЛНР, в Курской, Белгородской и Брянской областях.

