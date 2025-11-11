Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 11:51

В ОП представили свидетельства пыток российских военнопленных

Член ОП Григорьев: собрано более 700 свидетельств зверств ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил доклад Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, с 2022 года собрано более 700 свидетельств от российских военнослужащих.

Более 700 человек уже на данный момент наших военнослужащих опрошены. Совершенно жуткие фашистские зверства, я себе позволю зачитать только несколько свидетельств. Это наш доклад <…> мы его распространяем везде, где только можем, в том числе и на международной арене, зачитаю только несколько свидетельств, — сказал Григорьев.

Пострадавший Рахимов заявил, что в плену его притапливали водой, прижигали спину трубой, «потом содрали кожу жженую и стали солить»

Свидетель, пострадавший Комиссаров, точная цитата. Украинцы сразу стали бить меня прикладами автоматов и ногами. Кольцо обручальное хотели украсть, оно не слезало, и сломали палец, потом сдернули кольцо. Потом привезли в свое расположение, раздели до гола, надели мешок на голову, вывели во двор и прострелили ноги, — зачитал общественник.

Другие вернувшиеся из плена российские военнослужащие заявляли об избиениях, в том числе плетками, палками и дубинами, переломах ребер и даже смертельных случаях. Нередко избиения сопровождались пытками электрическим током. Многие военнослужащие указывали, что во время пыток и избиений мучители улыбались и выглядели счастливыми.

Еще одно свидетельство. То, что мы видели только в материалах Нюрнбергского процесса. Опрошенный рассказывает, как украинские врачи массово делают операции без обезболивания. Точно так же, как делал доктор [Йозеф] Менгеле в Освенциме, — подчеркнул Григорьев.

Ранее штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Симба заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины после отхода из села Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике целенаправленно били по домам, в которых находились мирные жители. По его словам, они убивают людей, чтобы не допустить утечки информации о местах дислокации и преступлениях солдат.

