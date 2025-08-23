Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 18:35

Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка

Штурмовик Симба: после отхода из Клебан-Быка ВСУ убивали мирных

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины после отхода из села Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике целенаправленно били по домам, в которых находились мирные жители, рассказал штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Симба. По его словам, которые приводит ТАСС, они убивают людей, чтобы не допустить утечки информации о местах дислокации и преступлениях солдат.

Украинские военные прекрасно знают, где и в каких подвалах и домах есть мирняк, координаты. И когда мы заходим [в населенный пункт], начинается задержка [из-за присутствия мирного населения], и в этот момент они начинают туда работать. Не церемонятся, — сказал Симба.

Штурмовик также рассказал, что оборону в Клебан-Быке занимали бойцы украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам Симбы, это были тыловые подразделения формирования, которым пришлось вступить в бой. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ДНР
мирные жители
ВСУ
военные
убийства
СВО
