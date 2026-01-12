Ревнивец сжег экс-сожительницу и ее сыновей в российском регионе СК: мужчина из ревности сжег экс-сожительницу и ее сыновей под Новгородом

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, сообщила пресс-служба регионального Следкома. Его обвиняют в убийстве бывшей сожительницы, двух ее взрослых сыновей и в поджоге дачного дома.

По версии следствия, преступление произошло 4 июня 2025 года в Старорусском районе. После конфликта в дачном доме 62-летний мужчина облил строение бензином и поджег его, зная, что внутри находятся 64-летняя женщина и ее сыновья 45 и 37 лет. После этого он скрылся. Тела жертв были обнаружены после тушения пожара. Расследование вели следователи СКР совместно с полицией, подозреваемого задержали.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

