12 января 2026 в 23:10

Ревнивец сжег экс-сожительницу и ее сыновей в российском регионе

СК: мужчина из ревности сжег экс-сожительницу и ее сыновей под Новгородом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, сообщила пресс-служба регионального Следкома. Его обвиняют в убийстве бывшей сожительницы, двух ее взрослых сыновей и в поджоге дачного дома.

По версии следствия, преступление произошло 4 июня 2025 года в Старорусском районе. После конфликта в дачном доме 62-летний мужчина облил строение бензином и поджег его, зная, что внутри находятся 64-летняя женщина и ее сыновья 45 и 37 лет. После этого он скрылся. Тела жертв были обнаружены после тушения пожара. Расследование вели следователи СКР совместно с полицией, подозреваемого задержали.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Нязепетровске Челябинской области при пожаре в частном жилом доме погибли четыре человека. Огонь распространился на 70 квадратных метров. Помимо дома, сгорели постройки. В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей и три специализированные машины. На место происшествия также выезжали эксперты, которые выясняют, что стало причиной возгорания.

