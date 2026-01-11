Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 07:30

5 растений, которые стоит посеять на рассаду уже в январе: красивейшие однолетники

Январь — не самый очевидный месяц для посевов, но именно сейчас стоит заняться культурами с долгим периодом развития. Такие растения растут медленно и без раннего старта просто не успевают зацвести или дать полноценный результат к сезону. Вот что опытные дачники советуют сеять именно в январе.

1. Эустома (лизиантус) — однолетнее (выращивается как однолетник). От посева до цветения проходит 5–6 месяцев. В открытом грунте не зимует, поэтому выращивается как однолетнее растение. Посев в январе — почти обязательное условие.

2. Петуния (ампельная, каскадная) — однолетнее. Чтобы петунии зацвели рано и обильно, им нужен длинный рассадный период. Январский посев позволяет получить мощные кусты к маю.

3. Гвоздика Шабо — многолетнее (в наших условиях выращивается как однолетник). В теплом климате — многолетник, но в средней полосе не зимует. Цветет через 5–6 месяцев после посева, поэтому январь — идеальное время.

4. Лобелия — однолетнее. Очень нежное растение с микроскопическими семенами. Развивается медленно, зато при раннем посеве образует красивые пышные кустики.

5. Сельдерей корневой — двулетнее (выращивается как однолетник). В первый год формирует корнеплод, на второй — цветет и дает семена. Чтобы корень вырос крупным, сеять нужно как можно раньше — уже в январе.

Совет дачникам: все январские посевы требуют досветки минимум 12–14 часов в сутки и аккуратного полива.

