Петунии на пенсию: шикарные однолетники для посева в марте — подробная инструкция

Март — идеальное время для посева однолетников, и это не только петуния. Опытные дачники знают: именно в этом месяце закладывается основа будущего цветника. Самое время посеять вербену, кобею лазающую, львиный зев, лобелию, флокс Друммонда, дихондру, цинерарию, астры, виолу, душистый табак, сальвию и мимулюс. Для рассады подойдут пластиковые контейнеры с дренажными отверстиями или торфяные таблетки. Грунт лучше взять универсальный, добавив вермикулит или торф для рыхлости.

Семена петунии, лобелии, львиного зева и других мелких культур не закапывают! Их аккуратно рассыпают по влажному субстрату, слегка увлажняют из пульвериматора, накрывают пленкой и ставят в тепло. Семена в оболочке удобно сеять в набухшие торфяные таблетки с помощью зубочистки. До появления всходов важно сохранять влажность и не допускать пересыхания.

