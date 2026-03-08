Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 10:30

Петунии на пенсию: шикарные однолетники для посева в марте — подробная инструкция

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Март — идеальное время для посева однолетников, и это не только петуния. Опытные дачники знают: именно в этом месяце закладывается основа будущего цветника. Самое время посеять вербену, кобею лазающую, львиный зев, лобелию, флокс Друммонда, дихондру, цинерарию, астры, виолу, душистый табак, сальвию и мимулюс. Для рассады подойдут пластиковые контейнеры с дренажными отверстиями или торфяные таблетки. Грунт лучше взять универсальный, добавив вермикулит или торф для рыхлости.

Семена петунии, лобелии, львиного зева и других мелких культур не закапывают! Их аккуратно рассыпают по влажному субстрату, слегка увлажняют из пульвериматора, накрывают пленкой и ставят в тепло. Семена в оболочке удобно сеять в набухшие торфяные таблетки с помощью зубочистки. До появления всходов важно сохранять влажность и не допускать пересыхания.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
Живут до 30 лет и красотой затмят розы: три многолетника с пушистыми цветами
Общество
Живут до 30 лет и красотой затмят розы: три многолетника с пушистыми цветами
Роскосмос показал «оранжереи» на расстоянии тысяч световых лет к 8 Марта
Общество
Роскосмос показал «оранжереи» на расстоянии тысяч световых лет к 8 Марта
Ароматный красавец для дома и сада: почему всё больше цветоводов выбирают трахелиум
Общество
Ароматный красавец для дома и сада: почему всё больше цветоводов выбирают трахелиум
Золотой ковер цветет 4 месяца: пупавка — многолетник не требует особого ухода
Общество
Золотой ковер цветет 4 месяца: пупавка — многолетник не требует особого ухода
Плоды вырастут крупнее и слаще: какую простую подкормку добавляют в рассаду опытные огородники
Общество
Плоды вырастут крупнее и слаще: какую простую подкормку добавляют в рассаду опытные огородники
цветы
однолетники
дачники
огороды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, оспорит ли блогерша дело за рекламу на YouTube
На Западе увидели истинное отношение США к народу Ирана
Магнитные бури сегодня, 8 марта: что завтра, гипертония, раздражительность
Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана
Названы регионы, где температура опустится до -33 градусов
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня
Иран объявил об ударе по американскому военному лагерю Аль-Удайри в Кувейте
Названы самые популярные направления для отдыха весной
«Стеклянные глаза»: врач о вернувшихся из плена ВСУ российских бойцах
Стали известны все детали гигантских хищений на «зубах дракона»
ВС США назвали иранский корабль «законной целью»
Русская литература получила популярность в одной европейской стране
Наступление ВС РФ на Харьков 8 марта: труп жены генерала, успехи у Купянска
В Иране единогласно определились с новым лидером
Холлоуэй не смог стать «самым опасным ублюдком» ММА
«Не стыдно?»: во Франции отругали Зеленского из-за скандала в Венгрии
Один из самых известных детоубийц скончался после зверского нападения
Россиянин пострадал от атаки дрона ВСУ
Леди Гага выходит замуж
Режиссер «Слова пацана» удивился хейту в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.