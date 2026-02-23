Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 18:01

Ароматный красавец для дома и сада: почему всё больше цветоводов выбирают трахелиум

Фото: D-NEWS.ru
Среди декоративных растений всё чаще можно встретить необычного фаворита — трахелиум. Этот эффектный вечнозелёный полукустарник ценят не только за внешний вид, но и за удивительный аромат, который наполняет пространство во время цветения. В южных регионах трахелиум успешно выращивают как многолетник в открытом грунте. В более прохладных районах он прекрасно чувствует себя в домашних условиях — на подоконниках, лоджиях и в зимних садах. Благодаря этому растение стало универсальным вариантом как для квартиры, так и для участка.

Во время цветения трахелиум превращается в настоящий ароматный акцент. Его соцветия источают насыщенный, но при этом мягкий и приятный запах, который напоминает смесь цветочных и медовых нот. Именно за это его особенно любят цветоводы. Высота взрослого растения может достигать 80–90 сантиметров. Куст выглядит аккуратно, хорошо держит форму и не требует сложной обрезки. Листья сохраняют декоративность круглый год, а пышные соцветия долго не теряют привлекательности.

Трахелиум предпочитает светлые места без прямого палящего солнца, умеренный полив и рыхлую почву с хорошим дренажем. В комнатных условиях он легко адаптируется, а при правильном уходе может радовать цветением несколько месяцев подряд.

Опытные садоводы отмечают, что это растение идеально подходит тем, кто хочет получить «два в одном»: красивый цветок и природный ароматизатор для дома или сада. Кроме того, трахелиум отлично смотрится в букетах и декоративных композициях.

Ранее мы рассказывали о заячьем хвостике. Сильное растение для сада покоряет текстурой и необычными пушистыми соцветиями.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
