Ей все равно на солнце: сажайте в самую глухую тень — в июне получите пушистые метелки

Ей все равно на солнце: сажайте в самую глухую тень — в июне получите пушистые метелки

Мечтаете преобразить участок, где солнце бывает лишь на пару часов, в цветущий оазис? Забудьте о пустующей земле — там может роскошно цвести астильба. Сажайте в самую глухую тень — в июне получите пушистые метелки!

Этому многолетнику все равно на солнце: в глубокой тени он чувствует себя даже лучше, чем под палящим солнцем. С июня по август астильба выбрасывает пушистые метельчатые соцветия белого, розового, красного и бордового оттенков, которые держатся до 35 дней и даже после увядания сохраняют декоративность.

Растение неприхотливо: ему нужен лишь регулярный полив (в тени почва пересыхает медленнее) и рыхлая, влажная земля. Астильба зимует без укрытия, годами растет на одном месте и не требует подкормок. Ее ажурные резные листья сами по себе украшают сад до глубокой осени, а в тандеме с хостой или папоротником она создает атмосферу лесного уголка.

Ранее было названо растение, которое цветет все лето без подкормок и сложного ухода — образует шаровидные кустики.