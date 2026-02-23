Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 11:28

Ей все равно на солнце: сажайте в самую глухую тень — в июне получите пушистые метелки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечтаете преобразить участок, где солнце бывает лишь на пару часов, в цветущий оазис? Забудьте о пустующей земле — там может роскошно цвести астильба. Сажайте в самую глухую тень — в июне получите пушистые метелки!

Этому многолетнику все равно на солнце: в глубокой тени он чувствует себя даже лучше, чем под палящим солнцем. С июня по август астильба выбрасывает пушистые метельчатые соцветия белого, розового, красного и бордового оттенков, которые держатся до 35 дней и даже после увядания сохраняют декоративность.

Растение неприхотливо: ему нужен лишь регулярный полив (в тени почва пересыхает медленнее) и рыхлая, влажная земля. Астильба зимует без укрытия, годами растет на одном месте и не требует подкормок. Ее ажурные резные листья сами по себе украшают сад до глубокой осени, а в тандеме с хостой или папоротником она создает атмосферу лесного уголка.

Ранее было названо растение, которое цветет все лето без подкормок и сложного ухода — образует шаровидные кустики.

Проверено редакцией
Читайте также
Заячий хвостик — стильное растение для сада: покоряет текстурой и необычными пушистыми соцветиями
Общество
Заячий хвостик — стильное растение для сада: покоряет текстурой и необычными пушистыми соцветиями
Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Сейте прямо в снег — весной скажете спасибо
Общество
Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Сейте прямо в снег — весной скажете спасибо
Змея, бутылка и бочонок: российские садоводы сажают диковинные закорючки. Лагенария! Едят ли ее?
Общество
Змея, бутылка и бочонок: российские садоводы сажают диковинные закорючки. Лагенария! Едят ли ее?
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков
Россия
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков
Листья комнатных растений будут блестеть как после дорогого спрея: простой домашний раствор без вредной химии
Общество
Листья комнатных растений будут блестеть как после дорогого спрея: простой домашний раствор без вредной химии
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Лукашенко забил тревогу из-за «безумной гонки вооружений»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.