23 февраля 2026 в 09:13

Листья комнатных растений будут блестеть как после дорогого спрея: простой домашний раствор без вредной химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глянцевые листья всегда делают комнатные растения более ухоженными и живыми. Но покупные полироли стоят недёшево и могут быть небезопасны. К счастью, есть простой домашний способ, который помогает вернуть естественный блеск без лишней химии.

Одно из самых доступных средств — безалкогольное пиво. Его нужно развести водой в пропорции 1:1 и аккуратно распылить на листья. Такой раствор мягко очищает поверхность и придаёт красивый блеск. Важно помнить: обычное пиво использовать нельзя, спирт может повредить растение.

Перед обработкой листья обязательно очищают от пыли влажной мягкой тряпочкой. Иначе грязь просто «запечатается», и пользы не будет. Полировку проводят не чаще 1–2 раз в неделю, обрабатывая обе стороны листа. Почву в горшке лучше прикрыть плёнкой, чтобы раствор не попал к корням.

Домашние средства действуют не хуже магазинных, если соблюдать меру. Уже после первой процедуры растения выглядят свежее, а их листья снова радуют глаз здоровым блеском.

Ранее сообщалось, что пожелтевшие листья фикуса выглядят тревожно, но чаще всего растение можно спасти простым и доступным способом. Обычная подкормка помогает вернуть насыщенный цвет и стимулирует рост без дорогих препаратов.

Марина Макарова
М. Макарова
