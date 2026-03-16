16 марта 2026 в 05:46

Цветут и не думают останавливаться: три многолетника, которые украсят сад на все лето и осень

Среди садовых цветов есть три многолетника, которые способны украшать сад на все лето и осень — они цветут и не думают останавливаться.

Первое место в этом рейтинге занимает гацания. Ее яркие, крупные соцветия самых невероятных расцветок раскрываются с рассветом и закрываются на закате, но на смену увядшим тут же приходят новые бутоны. Благодаря этой непрерывной смене цветков, куст гацании выглядит свежим и нарядным на протяжении 3–4 месяцев. Она абсолютно неприхотлива, засухоустойчива и не требует подкормок.

Другой неутомимый «цветочный долгожитель» — лобелия, которая покрывается шапкой мелких цветков с июня по октябрь, создавая воздушное облако. Агератум, или «долгоцветка», полностью оправдывает свое название, радуя пушистыми помпончиками все лето и осень до первого снега.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето, не болеет и просит только иногда поливать.

Дарья Иванова
