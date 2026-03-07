Зимняя Олимпиада — 2026
Цветет все лето, не болеет и просит только иногда поливать: никаких подкормок и укрытий

Фото: D-NEWS.ru
Этот цветок будет радовать глаз все лето, не болеет и не попросит от вас ничего, кроме редких поливов. Посадите, и вы убедитесь, что для красивого сада не нужны ежедневные хлопоты.

Лилейник — многолетник, который называют «цветком для ленивых» за его феноменальную неприхотливость. Это растение образует пышные кусты с изящными лилиевидными цветками самых разнообразных оттенков: от нежно-желтых и розовых до насыщенно-бордовых и оранжевых.

Лилейник цветет все лето, каждый день выпуская новые бутоны, и при этом не требует никаких подкормок, не болеет, зимует без укрытия и растет на любой почве. Ему нужен только солнечный участок и полив в сильную засуху. А для тенистых уголков подойдет хоста, которая радует красотой листвы и нежными цветками-колокольчиками, довольствуясь лишь поливом.

Ранее был назван цветок, который образует синий пушистый ковер на клумбе.

