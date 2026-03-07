Шарообразный многолетник: растет идеальным кустом, превращаясь в цветущее облако

Хотите украсить сад растением, которое само формируется в шар, сплошь усыпанный цветами? Посадите астру кустарниковую — это от природы шарообразный многолетник. Он растет идеальным кустом, превращаясь в цветущее облако.

В течение всего лета кустик радует густой зеленой листвой, а в августе-сентябре превращается в сплошное цветущее облако, усыпанное мелкими ромашковидными соцветиями белого, розового, сиреневого или голубого оттенков. Цветение длится до самых заморозков, а генетически заложенная форма шара сохраняется годами без стрижки.

Другой идеальный кандидат — гортензия древовидная сорта «Анабель», чьи огромные белые шапки соцветий достигают 25–30 см в диаметре и распускаются на мощных, но аккуратных кустах. А для любителей нежных оттенков подойдет спирея японская, которая цветет розовыми щитками, образуя идеальные полусферические кустики.

