07 марта 2026 в 06:46

Шарообразный многолетник: растет идеальным кустом, превращаясь в цветущее облако

Фото: D-NEWS.ru
Хотите украсить сад растением, которое само формируется в шар, сплошь усыпанный цветами? Посадите астру кустарниковую — это от природы шарообразный многолетник. Он растет идеальным кустом, превращаясь в цветущее облако.

В течение всего лета кустик радует густой зеленой листвой, а в августе-сентябре превращается в сплошное цветущее облако, усыпанное мелкими ромашковидными соцветиями белого, розового, сиреневого или голубого оттенков. Цветение длится до самых заморозков, а генетически заложенная форма шара сохраняется годами без стрижки.

Другой идеальный кандидат — гортензия древовидная сорта «Анабель», чьи огромные белые шапки соцветий достигают 25–30 см в диаметре и распускаются на мощных, но аккуратных кустах. А для любителей нежных оттенков подойдет спирея японская, которая цветет розовыми щитками, образуя идеальные полусферические кустики.

Ранее были названы ярко-розовые многолетники, которые цветут все лето.

