Надоело лечить флоксы, отказалась от них в пользу других многолетников — не болеют, цветут в тени

Надоело лечить флоксы, отказалась от них в пользу других многолетников, которые не болеют, цветут в тени и не доставляют хлопот.

Лучшая альтернатива — астильба. Этот многолетник, который поражает воображение пышными, пушистыми метелками соцветий, собранными в густые метелки, и при этом не требует сложного ухода. В отличие от флоксов, которые могут страдать от мучнистой росы, астильба практически не болеет и отлично растет даже в тени. Ее ажурные соцветия самых разных оттенков — от белоснежного и нежно-розового до насыщенного малинового и бордового — создают эффект цветного облака, полностью скрывая листву. Цветет астильба долго и обильно, с июня по август.

Другой великолепный кандидат — волжанка, которая вырастает в огромный, до 2 метров, раскидистый куст, усыпанный кружевными белыми или кремовыми соцветиями, напоминающими гигантские флоксы. Она идеальна для создания солидного заднего плана в миксбордерах и абсолютно неприхотлива. А для любителей ярких красок подойдет лихнис корончатый, чьи огненно-розовые или малиновые соцветия на высоких стеблях горят на солнце все лето.

