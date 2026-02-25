Палящее солнце, шквалистый ветер и проливные дожди ему нипочем: цветок-богатырь для дачи

Ищете растение, которому нипочем палящее солнце, шквалистый ветер и проливные дожди? Посадите штокрозу, больше известную как мальва или просвирник.

Этот величественный цветок — настоящий богатырь для дачи, способный выдержать любые капризы природы. Его высокие, мощные стебли, достигающие двух метров в высоту, не ломаются даже под сильными порывами ветра благодаря крепкой корневой системе, а крупные, похожие на шелк цветы не выгорают на самом агрессивном солнце и не теряют форму после ливней, продолжая цвести все лето до глубокой осени.

Штокроза не требует подвязки, частого полива или укрытия — она растет сама по себе, радуя глаз махровыми и полумахровыми соцветиями всех оттенков от белого до бордового и даже почти черного. Это идеальный выбор для создания живой изгороди, украшения стен или заднего плана клумбы в самых ветреных и открытых местах участка.

Ранее был назван многолетник, который цветет без солнца. Тень для него — не проблема.