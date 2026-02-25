Зимняя Олимпиада — 2026
Ярко-розовые многолетники, которые цветут все лето: с каждым годом становятся только пышнее

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете растение, способное затмить все вокруг ярко-розовым цветением, обратите внимание на астильбу — многолетник, чьи пушистые метельчатые соцветия похожи на облака экзотической окраски.

Ее сорта, такие как «Аметист», «Брессингем Бьюти», дарят саду невероятно насыщенные оттенки розового, которые сохраняются до двух месяцев. Но главная гордость астильбы в том, что она роскошно цветет даже в тени и полутени, где другие растения лишь зеленеют. Ее ажурные листья и пышные соцветия высотой до 60-80 см создают эффект цветущего фонтана, приковывая взгляды с июня по август. Растение абсолютно неприхотливо: зимует без укрытия, не болеет.

Помимо астильбы, ярко-розовыми шапками могут похвастаться флокс метельчатый и древовидный пион сорта «Розеа Плена». Все эти ярко-розовые многолетники цветут все лето и с каждым годом становятся только пышнее.

Ранее был назван цветок, семена которого можно рассыпать по сугробу — они сами взойдут.

