24 февраля 2026 в 19:03

Растет до 12 лет и выдержит -30: многолетник с устричным вкусом. Необычная красавица для кашпо, грядок и альпийских горок

Фото: D-NEWS.ru
Мертензия «Сильвер Оушен» — редкое многолетнее растение, которое удивляет сразу двумя вещами: необычной серебристо-голубой листвой и мягким устрично-морским вкусом листьев. Именно за это её ценят и садоводы, и любители редких культур. В итоге на клумбе, в кашпо или на альпийской горке появляется живая «декорация», которая сохраняет декоративность с весны до осени и не требует сложного ухода.

Растение образует плотный стелющийся ковёр высотой до 15 см, побеги аккуратно разрастаются, не захватывая соседей, корневая система мощная и глубокая, благодаря чему мертензия быстро приживается и долго растёт на одном месте. В уходе она неприхотлива: любит лёгкие песчаные и супесчаные почвы, хороший дренаж, умеренный полив, спокойно переносит полутень и прохладное лето. Сколько живёт: при хорошем уходе мертензия растёт на одном месте 8–12 лет, со временем становится только пышнее и красивее.

Морозостойкость: выдерживает понижение температуры до –30 °C, хорошо зимует без укрытия и подходит для большинства регионов.

Интересные факты: в прибрежных странах её листья используют для украшения блюд и салатов, растение родом с северных побережий Канады, Японии и Дальнего Востока, благодаря восковому налёту листья почти не теряют влагу и не выгорают на солнце, в кашпо мертензия выглядит как живая серебряная волна.

Ранее мы рассказывали о красивом многолетнике, который сделает сад необычным. Сначала зеленый шар, затем — красный.

сады
цветы
многолетники
дачи
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
