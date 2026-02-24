Зимняя Олимпиада — 2026
Азарина — лиана до 5 метров с яркими цветами: как украсить участок и балкон без хлопот

Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press
Если хочется быстро преобразить участок или балкон, обратите внимание на азарину, или маурандию. Эта лиана не только эффектно смотрится, но и радует продолжительным цветением с конца июня до заморозков, превращая любую опору в настоящий зелёный и цветущий уголок.

Побеги азарины вытягиваются до 5 метров, листья бывают разной формы, а цветки — розовые, красные, фиолетовые, иногда белые или жёлтые. Для роста выбирайте солнечное место с рыхлой, дренированной почвой, лучше суглинистую с нейтральной реакцией. Азарина влаголюбива: в жару поливайте дважды в день и подкармливайте комплексными удобрениями каждые 1,5–2 недели. Лиана отлично подходит для оформления беседок, арок и навесов, прячет забор или стены и может расти в вазонах, оплетая установленную опору.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки протирают листья орхидеи молоком, чтобы вернуть им блеск и ухоженный вид. Этот способ действительно работает, но только при правильном применении. Ошибки могут привести к липкому налёту и проблемам с растением.

