Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 19:12

Кошка залезла в моторный отсек автомобиля и проехала 25 км

В Британии кошка проехала 25 км в моторном отсеке автомобиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании кошка совершила незапланированное путешествие под капотом автомобиля, проехав 25 км до соседнего города, сообщает BBC News, инцидент произошел в графстве Йоркшир. Животное забралось в моторный отсек машины, припаркованной в Барнсли, и благополучно добралось до Уэйкфилда.

Водитель обнаружила незваную попутчицу только благодаря собаке, которая необычно отреагировала на автомобиль. Несмотря на жару под капотом и опасное соседство с двигателем, кошка выжила.

Путешественницу передали в центр Cats Protection в Лидсе. Сотрудники диагностировали у нее ожоги лап, а также проблемы с глазами и зубами. В приюте отметили, что животному невероятно повезло остаться в живых, и назвали его Матильдой.

Кошка не имеет чипа, поэтому найти хозяев пока не удается. Организация призывает всех, кто узнал Матильду или видел ее в Барнсли, связаться с приютом. Если владельцы не объявятся, кошку вылечат и подыщут ей новый дом.

Ранее спасатели вызволили из пожара в жилом доме в подмосковных Химках 10 породистых кошек. Среди спасенных животных оказались каракалы и бенгалы, которые едва не погибли в огненной ловушке.

кошки
машины
животные
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минфине оценили состояние крупнейшего застройщика
Проживающие в Грузии россияне задумались о переезде
Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России
Поддержка Долиной, срок на Украине, помощь СВО: как живет Денис Майданов
«Что вкладывает в членство?»: Захарова осадила фон дер Ляйен из-за Украины
Стало известно, как на воробьев действует жизнь в городе
Политолог раскрыл, чем закончится «война» Украины с Венгрией и Словакией
Герой России объяснил, почему расширение «ядерного клуба» недопустимо
Эндокринолог озвучила новую причину хронического запора
На границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения
В Китае обратили внимание, чем грозят слова Стубба о ядерных объектах РФ
Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше
Военэксперт объяснил, почему Запад хочет передать Украине ядерное оружие
Канада выделит Украине 17 млрд рублей и поставит 400 бронеавтомобилей
На Украине певицу Чичерину приговорили к 12 годам колонии
Собака вернулась домой без девятилетней хозяйки, которую не могут найти
Лондону объяснили, кого он подставил новыми антироссийскими санкциями
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Подозреваемый в связях с Эпштейном политик пытался совершить суицид
«Еще не было»: Марочко оценил риски из-за появления ядерного оружия у Киева
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.