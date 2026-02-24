Кошка залезла в моторный отсек автомобиля и проехала 25 км В Британии кошка проехала 25 км в моторном отсеке автомобиля

В Великобритании кошка совершила незапланированное путешествие под капотом автомобиля, проехав 25 км до соседнего города, сообщает BBC News, инцидент произошел в графстве Йоркшир. Животное забралось в моторный отсек машины, припаркованной в Барнсли, и благополучно добралось до Уэйкфилда.

Водитель обнаружила незваную попутчицу только благодаря собаке, которая необычно отреагировала на автомобиль. Несмотря на жару под капотом и опасное соседство с двигателем, кошка выжила.

Путешественницу передали в центр Cats Protection в Лидсе. Сотрудники диагностировали у нее ожоги лап, а также проблемы с глазами и зубами. В приюте отметили, что животному невероятно повезло остаться в живых, и назвали его Матильдой.

Кошка не имеет чипа, поэтому найти хозяев пока не удается. Организация призывает всех, кто узнал Матильду или видел ее в Барнсли, связаться с приютом. Если владельцы не объявятся, кошку вылечат и подыщут ей новый дом.

Ранее спасатели вызволили из пожара в жилом доме в подмосковных Химках 10 породистых кошек. Среди спасенных животных оказались каракалы и бенгалы, которые едва не погибли в огненной ловушке.