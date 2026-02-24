Популярный китайский кроссовер сняли с продаж в России GAC сняла с продаж в России кроссовер GS3

Китайская компания GAC приняла решение временно прекратить продажи в России своей модели GS3, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. В компании пояснили, что корректировка модельного ряда связана с текущей ситуацией на автомобильном рынке. При этом в GAC не исключают, что кроссовер вернется к российским дилерам.

В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов — от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения — мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке, — говорится в сообщении.

Ранее в России временно прекратили выпуск трех моделей Solaris с механической коробкой передач. Речь идет о кроссовере Solaris HC, седане Solaris KRS и хэтчбеке KRX — аналогах Hyundai Creta и Kia Rio. Их поставки в дилерские центры возобновятся не раньше апреля 2026 года из-за проблемы с комплектующими и пересмотра производственной структуры в пользу более дорогих комплектаций.