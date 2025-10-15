Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России

Кроссовер Lamborghini Urus впервые в текущем году стал лидером продаж в сегменте премиальных автомобилей в России, сообщило аналитическое агентство «Автостат». Согласно отчету, в сентябре было реализовано 15 единиц данной модели, что позволило ей сместить с первой позиции доминировавший ранее Rolls-Royce Cullinan.

Общий объем рынка новых люксовых машин в отчетном месяце достиг 63 экземпляров, что демонстрирует рост в полтора раза по сравнению с сентябрем прошлого года. Среди брендов абсолютным лидером по продажам стал Bentley, клиенты которого приобрели 21 автомобиль, тогда как Rolls-Royce занял второе место с результатом в 19 машин.

Помимо Urus, в пятерку самых популярных моделей сентября вошли Bentley Bentayga (продано 10 единиц), а также Bentley Continental GT и Rolls-Royce Phantom. За первые девять месяцев 2025 года россияне приобрели 511 премиальных автомобилей, что на 26% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее автоэксперт Андрей Осипов заявил, что в Россию может хлынуть поток индийских автомобилей, которые способны стать полноценной альтернативой китайским машинам. Он уточнил, что индийский автопром в основном представлен бюджетными брендами — Tata Nano и Mahindra.