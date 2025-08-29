День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 18:37

Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок

Автоэксперт Осипов: у индийского автопрома есть перспективы выйти на рынок в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Россию может хлынуть поток индийских автомобилей, которые способны стать полноценной альтернативой китайским машинам, отметил автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru. Он уточнил, что индийский автопром в основном представлен бюджетными брендами — Tata Nano и Mahindra.

По его словам, ранее индийские производители уже пытались выйти на российский рынок, но столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны традиционного автопрома и не сумели наладить полноценное послепродажное обслуживание.

Сейчас, в принципе, у них шансы могут быть. По той простой причине, что наш рынок более чем на 60-80% представляет собой изделия китайского автопрома, — сказал Осипов.

Эксперт отметил, что при сравнении индийских и китайских автомобилей первые проигрывают в визуальной составляющей и дизайне, но превосходят по надежности механической части. При этом Осипов воздержался от прогнозов о массовом приходе индийских брендов в Россию, пояснив, что хотя сборка будет осуществляться в Индии, ответственность за обслуживание и гарантии будут нести представители международных концернов, большинство из которых покинули российский рынок.

Ранее руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина сообщила, что у Татарстана есть потенциал для начала сборочного производства автомобилей Changan. По ее словам, республика также привлекательна в плане локализации базы автокомпонентов — совместные разработки можно проводить в Иннополисе.

Индия
Китай
машины
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
Машина влетела в жилой дом и вызвала пожар после гибели водителя из-за ВСУ
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Пловец раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ в Сингапуре
Для машин с иностранными номерами в России могут ужесточить правила
Стало известно, чем Бакальчук займется в «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.