Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок Автоэксперт Осипов: у индийского автопрома есть перспективы выйти на рынок в РФ

В Россию может хлынуть поток индийских автомобилей, которые способны стать полноценной альтернативой китайским машинам, отметил автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru. Он уточнил, что индийский автопром в основном представлен бюджетными брендами — Tata Nano и Mahindra.

По его словам, ранее индийские производители уже пытались выйти на российский рынок, но столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны традиционного автопрома и не сумели наладить полноценное послепродажное обслуживание.

Сейчас, в принципе, у них шансы могут быть. По той простой причине, что наш рынок более чем на 60-80% представляет собой изделия китайского автопрома, — сказал Осипов.

Эксперт отметил, что при сравнении индийских и китайских автомобилей первые проигрывают в визуальной составляющей и дизайне, но превосходят по надежности механической части. При этом Осипов воздержался от прогнозов о массовом приходе индийских брендов в Россию, пояснив, что хотя сборка будет осуществляться в Индии, ответственность за обслуживание и гарантии будут нести представители международных концернов, большинство из которых покинули российский рынок.

Ранее руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина сообщила, что у Татарстана есть потенциал для начала сборочного производства автомобилей Changan. По ее словам, республика также привлекательна в плане локализации базы автокомпонентов — совместные разработки можно проводить в Иннополисе.