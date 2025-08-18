Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:21

Changan может наладить сборку автомобилей в российском регионе

Сборочное производство автомобилей Changan может появиться в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Татарстана есть потенциал для начала сборочного производства автомобилей Changan, заявила в беседе с РИА Новости руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. По ее словам, республика также привлекательна в плане локализации базы автокомпонентов.

Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере, — сказала Минуллина.

Ранее седан Changan Alsvin возглавил рейтинг наиболее доступных китайских автомобилей на российском рынке. Минимальная стоимость машины 2023 года выпуска с учетом специальных предложений составляет 1,4 млн рублей. На второй позиции расположился кросс-хетчбэк Livan X3 Pro, цены на который начинаются от 1,48 млн рублей за автомобили 2024 года. Третье место занимает компактный кроссовер JAC JS3, доступный от 1,69 млн рублей.

До этого россиянин купил машину Changan из Китая и остался недоволен ее качеством. Водитель рассказал, что за месяц обнаружил шесть дефектов. К ним он отнес отслойку покрытия на дверной карте, деформацию дверной ручки и стук при движении. Кроме того, водитель рассказал, что держатель в подстаканнике не возвращается в обратное положение, а диван заднего сиденья закреплен с перекосом, поэтому болтается правая сторона.

