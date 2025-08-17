Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эксперты составили топ самых дешевых китайских автомобилей в России

Quto: в топ-5 самых дешевых китайских машин в России вошли Changan и Livan

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейтинг наиболее доступных китайских автомобилей на российском рынке возглавляет седан Changan Alsvin, пишет портал Quto. Минимальная стоимость этой модели 2023 года выпуска с учетом специальных предложений составляет 1,4 млн рублей. На второй позиции расположился кросс-хетчбэк Livan X3 Pro, цены на который начинаются от 1,48 млн рублей за автомобили 2024 года. Третье место занимает компактный кроссовер JAC JS3, доступный от 1,69 млн рублей.

Замыкают пятерку самых бюджетных китайских моделей два популярных кроссовера: Chery Tiggo 4 и Haval Jolion. Оба автомобиля продаются на российском рынке по стартовой цене от 2 млн рублей.

Ранее стало известно, что американские протекционистские меры, введенные администрацией Дональда Трампа, оказывают серьезное давление на японскую автомобильную промышленность. Toyota зафиксировала падение чистой прибыли на 36,9% за период апрель-июль 2025 года. Mazda сообщила о квартальном убытке в размере $313 млн (свыше 24,9 млрд рублей),

До этого исследование пермских ученых из ПНИПУ выявило проблему повышенного электромагнитного излучения в салонах китайских гибридных автомобилей. Уровень излучения в восемь раз превышает установленные санитарные нормы. Наибольшая интенсивность электромагнитного фона регистрируется при разгоне транспортных средств.

