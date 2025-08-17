Эксперты составили топ самых дешевых китайских автомобилей в России Quto: в топ-5 самых дешевых китайских машин в России вошли Changan и Livan

Рейтинг наиболее доступных китайских автомобилей на российском рынке возглавляет седан Changan Alsvin, пишет портал Quto. Минимальная стоимость этой модели 2023 года выпуска с учетом специальных предложений составляет 1,4 млн рублей. На второй позиции расположился кросс-хетчбэк Livan X3 Pro, цены на который начинаются от 1,48 млн рублей за автомобили 2024 года. Третье место занимает компактный кроссовер JAC JS3, доступный от 1,69 млн рублей.

Замыкают пятерку самых бюджетных китайских моделей два популярных кроссовера: Chery Tiggo 4 и Haval Jolion. Оба автомобиля продаются на российском рынке по стартовой цене от 2 млн рублей.

