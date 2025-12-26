Мантуров назвал сроки запуска бывших иностранных автозаводов в России Мантуров: все бывшие иностранные автозаводы в России запустят до лета 2026 года

Все оставленные иностранцами автозаводы будут запущены в России до лета 2026 года, заявил телеканалу «Россия 24» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, 80% площадок уже возобновили работу, среди бенефициаров есть российские компании и фирмы из Юго-Восточной Азии.

До лета следующего года будут запущены до конца все площадки, — сказал Мантуров.

Ранее стало известно, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге начал набирать сотрудников. На площадку завода в Шушарах ищут операторов линии цеха, механиков, а также переводчика с китайского языка.

До этого сообщалось, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге может заработать в начале 2026 года. Ожидается, что будет создан автомобильный кластер, за 15 лет осуществления проекта объем инвестиций достигнет 46,43 млрд рублей. Кроме того, будет построен научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м.

Президент компании Максим Соколов ранее заявил, что АвтоВАЗ намерен выйти на уровень досанкционного экспорта автомобилей к 2027 году. Он отметил, что уже в 2025 году объем экспортных поставок превысит 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов.