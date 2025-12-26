Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:33

Мантуров назвал сроки запуска бывших иностранных автозаводов в России

Мантуров: все бывшие иностранные автозаводы в России запустят до лета 2026 года

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Все оставленные иностранцами автозаводы будут запущены в России до лета 2026 года, заявил телеканалу «Россия 24» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, 80% площадок уже возобновили работу, среди бенефициаров есть российские компании и фирмы из Юго-Восточной Азии.

До лета следующего года будут запущены до конца все площадки, — сказал Мантуров.

Ранее стало известно, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге начал набирать сотрудников. На площадку завода в Шушарах ищут операторов линии цеха, механиков, а также переводчика с китайского языка.

До этого сообщалось, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге может заработать в начале 2026 года. Ожидается, что будет создан автомобильный кластер, за 15 лет осуществления проекта объем инвестиций достигнет 46,43 млрд рублей. Кроме того, будет построен научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м.

Президент компании Максим Соколов ранее заявил, что АвтоВАЗ намерен выйти на уровень досанкционного экспорта автомобилей к 2027 году. Он отметил, что уже в 2025 году объем экспортных поставок превысит 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов.

Россия
Денис Мантуров
заводы
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина открыл стрельбу из автомата в супермаркете российского города
Песков ответил на вопрос о финансировании выборов на Украине
«Это факт»: Песков указал на уловку Киева для выманивания денег у Запада
В Кремле оценили увеличение военного бюджета Японии
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.