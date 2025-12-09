ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025

Бывший завод General Motors в Петербурге начал набирать сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге начал набирать сотрудников, сообщила в Telegram пресс-служба холдинга «АГР», участвующего в возобновлении работы предприятия. На площадку завода в Шушарах ищут операторов линии цеха, механиков, а также переводчика с китайского языка.

Мы ведем прием на работу сразу в нескольких регионах, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывшие российские заводы General Motors и Volkswagen получат инвестиции в размере 90 млрд рублей. Согласно подписанному главой Минпромторга Антоном Алихановым документу, группа «АГР» намерена вложить значительные средства в локализацию автопроизводства на площадках в Калужской области и петербургских Шушарах.

До этого сообщалось, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге может заработать в начале 2026 года. Ожидается, что будет создан автомобильный кластер, за 15 лет осуществления проекта объем инвестиций достигнет 46,43 млрд рублей. Кроме того, будет построен научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м.

