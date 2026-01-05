Атака США на Венесуэлу
Пьяный петербуржец ножом расквитался с бывшей женой

Пьяный житель Петербурга до смерти забил ножом бывшую жену

Жительница Петербурга погибла в ссоре с бывшим мужем. По версии следствия, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта нанести экс-супруге ножевые ранения, сообщается в Telegram-канале регионального Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, ночью с 3 на 4 января текущего года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения <…> в ходе внезапно возникшего конфликта, нанес множественные удары ножом в область грудной клетки и спины своей бывшей жене. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, — рассказали в органах.

Органы предъявили мужчине обвинения. Следствие проводит ряд действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о выборе меры пресечения.

До этого жителя города Белово в Кемеровской области заподозрили в убийстве двух человек. По версии следствия, фигурант нанес множественные удары ножом в область шеи и живота 75-летней знакомой. После этого подозреваемый стал дожидаться 37-летнего сына потерпевшей.

