Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 16:47

Жителя Кузбасса заподозрили в двойном убийстве

В Кемеровской области мужчину задержали по подозрению в убийстве двух человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель города Белово в Кемеровской области подозревается в убийстве двух человек, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Погибшие — 75-летняя женщина и ее 37-летний сын. Предполагается, что мужчина пошел на преступление на почве личной неприязни, его уже задержали.

По версии следствия, днем 31 декабря 2025 года <...> на почве личных неприязненных отношении фигурант нанес множественные удары ножом в область шеи и живота 75-летней знакомой, в результате чего убил ее. После этого стал дожидаться 37-летнего сына потерпевшей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 37-летний сын погибшей умер не сразу. Получив ранение, он выбежал на улицу, где подозреваемый ударил его ножом еще несколько раз. В настоящее время место происшествия осматривается, вскоре будут допрошены свидетели.

Ранее в Ростове-на-Дону 48-летний мужчина расправился с 37-летней женщиной в сауне. Он нанес ей множественные раны канцелярским ножом в здании на улице Зорге. По данным следствия, знакомые находились в алкогольном опьянении.

Кемеровская область
Кузбасс
убийства
задержания
СК РФ
расправы
погибшие
трупы
тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники смогут получать рабочие профессии бесплатно
Москалькова обратилась к ООН после атаки ВСУ на Херсонскую область
Раскрыты последствия нового удара украинской армии по Белгородской области
Вино, водка и пиво резко подорожали в России после Нового года
Глава евродипломатии устроила истерику и обвинила Россию
МИД России указал на зашкаливающий цинизм Зеленского
В МИД РФ объяснили, что означает игнорирование теракта под Херсоном
В России емким словом охарактеризовали сущность Киева после атаки на Хорлы
Известный американский ученый признался в любви к Новому году в России
Пожар вспыхнул на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА
Появились новые данные о пострадавших в смертельном пожаре в Швейцарии
Российский мэр вышел из парилки, показал бицепсы и поздравил с Новым годом
На Западе рассказали об одном нюансе поведения Зеленского
Медведчук назвал истинную причину атаки Зеленского на резиденцию Путина
«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного»
Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева
Трое россиян впервые разделили выигрыш миллиарда рублей в лотерею
«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ
Стало известно о состоянии раненых после удара по Хорлам
Россиянам перечислили удачное время для поиска работы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.