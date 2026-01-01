Жителя Кузбасса заподозрили в двойном убийстве В Кемеровской области мужчину задержали по подозрению в убийстве двух человек

Житель города Белово в Кемеровской области подозревается в убийстве двух человек, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Погибшие — 75-летняя женщина и ее 37-летний сын. Предполагается, что мужчина пошел на преступление на почве личной неприязни, его уже задержали.

По версии следствия, днем 31 декабря 2025 года <...> на почве личных неприязненных отношении фигурант нанес множественные удары ножом в область шеи и живота 75-летней знакомой, в результате чего убил ее. После этого стал дожидаться 37-летнего сына потерпевшей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 37-летний сын погибшей умер не сразу. Получив ранение, он выбежал на улицу, где подозреваемый ударил его ножом еще несколько раз. В настоящее время место происшествия осматривается, вскоре будут допрошены свидетели.

