10 ноября 2025 в 09:50

Раскрыто, когда в Петербурге может заработать бывший завод General Motors

Бывший завод General Motors в Петербурге может заработать в начале 2026 года

На автостоянке возле завода General Motors в Санкт-Петербурге На автостоянке возле завода General Motors в Санкт-Петербурге Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге может заработать в начале 2026 года, сообщили ТАСС источники в бизнес-кругах региона. В возобновлении работы предприятия участвуют компания «АГР» и ее дочка «АГМ».

Пока ориентируемся все-таки на начало следующего года, — сказал один из источников.

Ожидается, что будет создан автомобильный кластер, за 15 лет осуществления проекта объем инвестиций достигнет 46,43 млрд рублей. Кроме того, будет построен научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что автозаводы региона работают в две смены при полной рабочей неделе. По его словам, предприятия не сталкиваются с производственными проблемами или трудностями в сбыте продукции. Автомобильный завод в Калуге ранее принадлежал компании Volkswagen, на нем выпускались автомобили Polo, Rapid и Tiguan.

До этого президент компании Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ намерен выйти на уровень досанкционного экспорта автомобилей к 2027 году. Он отметил, что уже в 2025 году объем экспортных поставок превысит 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов.

