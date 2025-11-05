Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 15:55

В Калужской области удвоили нагрузку на автозаводы

Шапша сообщил, что калужские автозаводы работают в две смены при полной загрузке

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Калужские автозаводы работают в две смены при полной рабочей неделе, заявил ТАСС губернатор региона Владислав Шапша, комментируя переход ряда предприятий отечественного автопрома на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, предприятия не сталкиваются с производственными проблемами или трудностями в сбыте продукции.

Наши автомобильные предприятия работают полную рабочую неделю в две смены. Запущены конвейеры. В режиме полной сборки работают у нас предприятия, — подчеркнул Шапша.

Автомобильный завод в Калуге ранее принадлежал компании Volkswagen, на нем выпускались автомобили Polo, Rapid и Tiguan. В августе было запущено производство кроссоверов нового российского бренда Tenet.

В июле 2025 года КамАЗ, Горьковский автомобильный завод и ЛиАЗ решили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Также АвтоВАЗ работает по такому режиму, но в 2026-м планирует вернуться к прежнему графику.

Ранее завод «Улан-Удэстальмост» перешел на сокращенный график работы в связи с финансовым кризисом. Предприятие является крупнейшим на Дальнем Востоке. Власти объяснили решение тем, что заказчики не оплатили услуги на сумму 100,8 млн рублей.

Калужская область
Владислав Шапша
заводы
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.