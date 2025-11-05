В Калужской области удвоили нагрузку на автозаводы Шапша сообщил, что калужские автозаводы работают в две смены при полной загрузке

Калужские автозаводы работают в две смены при полной рабочей неделе, заявил ТАСС губернатор региона Владислав Шапша, комментируя переход ряда предприятий отечественного автопрома на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, предприятия не сталкиваются с производственными проблемами или трудностями в сбыте продукции.

Наши автомобильные предприятия работают полную рабочую неделю в две смены. Запущены конвейеры. В режиме полной сборки работают у нас предприятия, — подчеркнул Шапша.

Автомобильный завод в Калуге ранее принадлежал компании Volkswagen, на нем выпускались автомобили Polo, Rapid и Tiguan. В августе было запущено производство кроссоверов нового российского бренда Tenet.

В июле 2025 года КамАЗ, Горьковский автомобильный завод и ЛиАЗ решили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Также АвтоВАЗ работает по такому режиму, но в 2026-м планирует вернуться к прежнему графику.

Ранее завод «Улан-Удэстальмост» перешел на сокращенный график работы в связи с финансовым кризисом. Предприятие является крупнейшим на Дальнем Востоке. Власти объяснили решение тем, что заказчики не оплатили услуги на сумму 100,8 млн рублей.